OM ‍: Le grand Aubameyang est de retour, la Ligue 1 tremble

Par Corentin Facy

En difficulté en début de saison, Pierre-Emerick Aubameyang a lancé sa saison avec l’OM avec cinq buts et deux passes décisives en trois matchs cette semaine contre l’Ajax Amsterdam, Rennes et l’OL.

Auteur d’un triplé contre l’Ajax Amsterdam et d’un penalty contre Rennes, Pierre-Emerick Aubameyang a livré sa prestation la plus aboutie sous les couleurs de l’Olympique de Marseille ce mercredi soir contre l’Olympique Lyonnais. Auteur de deux passes décisives en première mi-temps, l’international gabonais a conclu la soirée de la plus belle des manières avec un véritable but d’avant-centre après le repos. Enfin au niveau attendu pour remplacer Alexis Sanchez, « Auba » a fait rugir le Vélodrome cette semaine et semble lancé sur les bons rails pour poursuivre sur cette lancée… pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers. Après la victoire marseillaise contre Lyon, Jordan Veretout était ravi de la montée en puissance de l’international gabonais.

« Auba a réalisé un gros match, avec une ou deux passes (2 passes décisives) et un but. Voilà, on sait qu'il est capable de faire ça. Malheureusement, en début de championnat, il avait un peu moins de chance, mais aujourd'hui, on retrouve le Auba au sommet. C'est le troisième match consécutif où il marque, et on connaît ses qualités. On savait que ça allait venir, et je suis très content pour lui, même s'il a traversé une période un peu plus difficile. Aujourd'hui, il est revenu en force et il nous fait du bien. Il faut continuer comme ça » savoure Jordan Veretout, qui sait que tout sera beaucoup plus facile avec un Pierre-Emerick Aubameyang à ce niveau.

L'OM a retrouvé le Aubameyang « au sommet »

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’ancien attaquant d’Arsenal et du FC Barcelone a hérité de la meilleure note du match dans les colonnes de L’Equipe avec un très bon 8/10 pour sa rencontre face à l’Olympique Lyonnais mercredi soir. « Les sifflets qui l'avaient visé avant le match contre l'Ajax Amsterdam (4-3, jeudi) ne sont plus d'actualité. D'abord passeur décisif pour Vitinha (21e), il a ensuite débordé Mata pour déposer un centre sur la tête de Murillo (2-0, 25e), et il a parfaitement servi Veretout (35e). Il ne redresse pas assez le ballon après avoir dribblé Lopes (52e), mais sa frappe instantanée a trompé le gardien (3-0, 55e) » souligne le quotidien national. Sur la pelouse de Lorient dimanche soir, Pierre-Emerick Aubameyang sera plus que jamais perçu comme le danger n°1 pour la défense des Merlus. Gennaro Gattuso compte bien surfer sur la confiance du Gabonais pour enchainer les victoires alors que l’OM s’est enfin replacé dans le haut du classement.