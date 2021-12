OM : Kamara veut partir, Longoria change ses plans

A en croire la presse britannique, Boubacar Kamara a refusé de prolonger à l’OM et devrait partir libre à la fin de la saison.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille en juin prochain, Boubacar Kamara va-t-il quitter son club formateur pour zéro euro ? C’est la tendance du moment. Titulaire indiscutable aux yeux de Jorge Sampaoli depuis le début de la saison, Boubacar Kamara traine des pieds pour prolonger. Pablo Longoria a pourtant soumis une offre de prolongation de contrat à son milieu défensif avec revalorisation salariale à la clé et bon de sortie en cas de proposition d’un top club européen mais pour l’instant rien n’y fait, Boubacar Kamara refuse de prolonger. Selon les informations obtenues par le journaliste turc Ekrem Konur, le président marseillais a tenté au cours des derniers jours une ultime approche pour tenter d’inverser la tendance.

🚨Marseille offered Boubacar Kamara a 5-year contract.📝



👀Manchester United,Arsenal and Newcastle United are preparing bids for the French footballer.#OM | #MUFC | #AFC | #NUFC



