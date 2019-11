OM : Kamara vendu 50 ME, Eyraud aura zéro scrupule

Dans : OM.

L’été prochain, l’Olympique de Marseille devrait faire le nécessaire pour enregistrer au minimum une grosse vente au mercato. Florian Thauvin et/ou Boubacar Kamara sont concernés…

Et pour cause, la mission d’Andoni Zubizarreta était déjà de réaliser une grosse vente l’été dernier, ce qu’il n’a pas réussi à faire. Lors du prochain mercato estival, le directeur sportif espagnol n’aura pas le droit à l’erreur, et les joueurs à grosse valeur marchande sont assez rares au sein de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Sauf surprise, c’est donc Boubacar Kamara ou Florian Thauvin qui devraient faire leurs valises, sauf qualification pour la Ligue des Champions. Et pour Eric Di Meco, le club phocéen n’aura aucun scrupule à vendre un joueur comme Kamara, bien que formé au club, en cas d’offre avoisinant 50 ME.

« J’essaie toujours d’être indulgent avec les joueurs de maintenant… Parce que ce n’est pas de leur faute. Le football est devenu un business. Un produit qui est devenu cher, des droits TV énormes, des clubs avec de gros budgets… Mais c’est normal, parce que c’est le joueur qui le génère cet argent. Du coup les clubs n’ont plus d’attache avec les joueurs. Le jeune Kamara, quand ils vont venir donner 50 millions d’euros… Ils n’auront pas de scrupules à le vendre. On ne peut pas reprocher aux joueurs de ne plus avoir l’esprit club quand le club n’a plus cet esprit-là non plus. Le petit Nasri, il aurait pu faire toute sa carrière à l’OM de notre temps » a indiqué Eric Di Meco dans une interview accordée au site FC-Marseille. Reste à voir si des offres de cette envergure parviendront sur le bureau de Jacques-Henri Eyraud l’été prochain…