OM : Kamara, les Anglais en sauveurs

Si Pablo Longoria souhaite vendre Boubacar Kamara, aucune offre concrète n’est arrivée sur la table. Un club de Premier League pourrait bien résoudre cette problématique dans les prochains jours.

L’OM doit vendre. Après avoir enchaîné les signatures, notamment au milieu avec Gerson et Mattéo Guendouzi, l’heure du dégraissage est arrivée. Boubacar Kamara, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat, demeure sur la liste des transferts. Le minot, formé au club, a des touches en Italie, avec la Lazio et l'Atalanta. L’AC Milan surveille aussi sa situation depuis plusieurs mois. Paolo Maldini apprécie beaucoup Boubacar Kamara. Une offre de 12 ME aurait même été transmise à Marseille. Elle a vite été jugée insuffisante par Pablo Longoria. Le président de l’OM attend au minimum 20 ME. Et il a récemment affirmé qu’aucun joueur ne partirait en dessous de sa valeur marchande. Pourtant, à en croire le Mirror, le boss de l’OM pourrait craquer à 17,5 ME. Voir partir son joueur libre l’année prochaine est inenvisageable.

Newcastle vise Kamara

Le média anglais dévoile que Newcastle est très intéressé par Boubacar Kamara. Le club du nord de l’Angleterre est clairement à l’affût. L’entraîneur des Magpies, Steve Bruce, aime particulièrement la polyvalence de l’espoir français, capable d’évoluer au poste de milieu défensif, comme il l’a fait ces derniers mois à l’OM, ou de défenseur central, où il a été formé. Newcastle considère comme une aubaine la situation de Boubacar Kamara. Son bail à Marseille se termine dans un an, et l’OM a besoin d’argent. Le Mirror rappelle que Manchester City et Liverpool ont surveillé Boubacar Kamara. S’il réussissait quelques bons matchs en Premier League, sa valeur pourrait considérablement augmenter. Newcastle flaire le bon coup, en attendant de passer à l’action ?