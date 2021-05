OM : Kamara et Caleta-Car vendus, pas Milik ?

Dans : OM.

Auteur de 10 buts en 16 matchs avec l’OM, Arkadiusz Milik a prouvé en l’espace d’une demi-saison qu’il était le grand attaquant si attendu à Marseille.

Prêté jusqu’en juin 2022 avec obligation d’achat, l’international polonais est un joueur de l’OM à part entière. Mais de toute évidence, Arkadiusz Milik sera extrêmement courtisé lors du mercato estival. En Italie, son profil plaît à de grosses écuries à l’instar de la Juventus Turin ou encore de l’AS Roma. Dans son édition du jour, La Provence fait un point sur l’effectif marseillais et évoque la situation des joueurs susceptibles de partir. Milik fait bien sûr partie de cette catégorie mais pour un proche de l’attaquant phocéen, un départ n’est pas à l’ordre du jour. « Il est très, très bien à l’OM et maintenant, il se concentre uniquement sur le championnat d’Europe. Il n’y a aucune nouvelle et rien ne se passe » a dévoilé un membre de l’entourage d’Arkadiusz Milik, dont le nom a également été cité au PSG.

Kamara « hésite » à partir

La donne est différente pour Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car, deux des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif de l’OM. En ce qui concerne le minot formé à Marseille, il « croule sous les offres » selon le quotidien régional, qui affirme cependant que Kamara « hésite » à quitter l’OM, un club auquel il est viscéralement attaché. Pour l’international croate, recruté en provenance de Salzbourg pour 20 ME il y a trois ans, l’histoire est différente et l’heure du départ a sonné. Ses agents sont très bien implantés en Premier League et n’auront aucun mal à lui trouver une porte de sortie. Ces six derniers mois, West Ham puis Liverpool ont tenté de le recruter. Marseille avait dit non mais cet été, Pablo Longoria ne retiendra pas le vice-champion du monde, convoqué pour l’Euro 2021 avec la Croatie. Au rayon des autres départs probables, Dario Benedetto est pisté en Espagne et en Argentine tandis que Bamba Dieng, Kevin Strootman et Nemanja Radonjic ont eux aussi de bonnes chances de quitter le navire. A contrario, des joueurs comme Mandanda, Alvaro, Luis Henrique, Amavi ou encore Payet, Rongier et Gueye sont assurés de faire partie du projet de Jorge Sampaoli la saison prochaine.