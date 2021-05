PSG : Une énorme prise à l'OM, Paris pense à Milik

Dans : PSG.

Cet été, la valse des attaquants risque d’être impressionnante en Europe et le PSG aura un rôle majeur à jouer.

Le Paris Saint-Germain compte deux attaquants axiaux de classe internationale dans son effectif avec Mauro Icardi et Moise Kean, prêté sans option d’achat par Everton. En interne, Mauricio Pochettino et Leonardo ont d’ores et déjà échangé sur les deux joueurs et vraisemblablement, la priorité est de conserver Moise Kean. Des négociations vont être menées avec Everton, qui réclame une montagne d’or pour l’ancienne pépite de la Juventus Turin, que les Toffees estiment à plus de 40 ME. A en croire les informations de CalcioMercato.it, le PSG est prêt à tout pour conserver Moise Kean, y compris de sacrifier Mauro Icardi, dont le profil plaît à plusieurs clubs italiens, de l’AS Roma à l’AC Milan en passant par la Juventus Turin.

Le PSG affirme cependant que plusieurs noms ont été cochés sur les tablettes de Leonardo, dans le cas où le transfert de Kean viendrait à capoter. Parmi eux, celui d’un attaquant bien connu en Ligue 1 : Arkadiusz Milik. L’international polonais, auteur de 8 buts en 14 matchs de championnat depuis le mois de janvier, cartonne à Marseille où il s’est relancé, ce qui lui a permis de revenir en sélection polonaise. Également surveillé par la Juventus Turin, il n’a toutefois pas pris de décision définitive au sujet de son avenir. Au cours d’un live sur le Facebook de RMC il y a une semaine, Mohamed Bouhafsi s’était voulu rassurant quant à l’avenir de Milik à Marseille. L’insider avait notamment dévoilé que la tendance était plutôt à ce que Milik reste une saison de plus à l’OM et qu’il faudrait une offre colossale pour le faire bouger Une proposition du PSG le ferait sans doute réfléchir, mais nul doute qu’en cas de départ, Milik privilégierait la Premier League ou la Série A à Paris…