OM : Kamara a fait son choix, adieu Marseille !

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

Boubacar Kamara a repoussé les dernières offres de l’OM, il a fait son choix : il veut partir. L’AC Milan est le grand favori pour le recruter même si l’international espoir français a aussi des touches en Premier League.

Pablo Longoria redoutait particulièrement cette situation. Le contrat de Boubacar Kamara arrive à échéance à l’OM dans quelques mois, en juin 2022. Si le natif de Marseille est resté une saison de plus, pour le plus grand bonheur de Jorge Sampaoli, il n’a en revanche toujours pas prolongé. L’inquiétude grandit du côté du centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus. « Avoir des éléments en fin de contrat, c'est une situation déplaisante, surtout quand c'est un joueur issu du centre de formation », regrettait déjà le président de l’OM en juillet dernier. Boubacar Kamara pourrait largement avoir la plus grande valeur marchande de l’effectif olympien. Au lieu de ça, il a de grandes chances de quitter le club libre dans quelques mois, ou à un tout petit prix comparé à son talent au mercato hivernal.

Kamara portera un autre maillot l’année prochaine

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour les supporters de l’OM. Le média italien Calcio Mercato est très clair : Boubacar Kamara portera un autre maillot l’année prochaine. Il a pris la décision de quitter l’OM, que ce soit dès janvier pour rapporter à son club une petite indemnité de transfert, ou en juin prochain. Il a encore repoussé une offre de sa direction début octobre. Les récents propos de son coéquipier Konrad de la Fuente dans l’émission Jijantes ne sont pas non plus passées inaperçus. « Selon moi, il est prêt pour le grand saut vers un top club européen », a déclaré l’international américain. L’AC Milan maintient le contact avec Boubacar Kamara depuis de nombreux mois. Le club de Serie A fait office de favori dans le dossier. Mais attention, certains clubs de Premier League pourraient bien dégainer dans les prochains mois. Un énorme coup dur se profile pour l’OM, qui a bien dû mal à gagner sans son « minot ».