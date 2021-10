OM : Leipzig s'incruste dans le dossier Boubacar Kamara !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OM en juin prochain, Boubacar Kamara est dans le flou total en ce qui concerne son avenir.

Lors des ultimes heures du mercato estival, Boubacar Kamara a fait l’objet d’une offre de Newcastle. Pablo Longoria n’était pas opposé au départ de son joueur, précisément car il craint de le voir partir pour zéro euro en juin prochain. Mais le milieu défensif formé à l’Olympique de Marseille a refusé de rejoindre un club de bas de tableau de la Premier League. La question est maintenant de savoir si un accord sera trouvé entre Pablo Longoria et les représentants de Boubacar Kamara pour une prolongation d’au moins une saison afin que l’international espoirs français ne parte pas pour zéro euro cet été. En attendant d’avoir la réponse, les clubs se bousculent pour tenter de mettre le grappin sur l’étoile montante de l’OM.

Manchester United suit également Kamara

Malgré le rachat par le fonds public d’investissement de l’Arabie Saoudite, Newcastle est toujours sur les rangs. Mais le club de Premier League n’est pas seul sur le coup. De longue date, l’AC Milan est également à l’affût dans ce dossier. A en croire les informations récoltées par le site Fichajes.net, deux clubs ont également fait leur apparition dans ce dossier. Manchester United est intéressé par Boubacar Kamara et notamment par son profil de défenseur central, tout comme le Red Bull Leipzig. L’intérêt du club allemand n’a rien de surprenant quand on sait que Nordi Mukiele ou encore Christopher Nkunku, deux Français qui ont rejoint Leipzig assez jeune, s’éclatent chez les pensionnaires de la Red Bull Arena. Reste maintenant à voir si Boubacar Kamara privilégiera un départ en Bundesliga à une prolongation de contrat à l’Olympique de Marseille. Du côté de la direction phocéenne, on serait bien évidemment très frustré, pour ne pas dire fortement agacé, que « Bouba » fasse ses valises sans prolonger et donc sans rapporter le moindre centime au club qui lui a tout donné.