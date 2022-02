OM : Kamara a encore d’autres raisons de partir

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Bientôt en fin de contrat à l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara ne devrait pas prolonger. Le milieu défensif partage des relations tendues avec la direction depuis plusieurs mois. Et surtout, les clubs prêts à l’accueillir sont de plus en plus nombreux et prestigieux.

Ce n’est évidemment pas la seule raison qui explique la défaite de l’Olympique de Marseille. Mais face à Clermont (0-2) dimanche dernier, l’actuel deuxième de Ligue 1 a encore prouvé l’importance de Boubacar Kamara. Le milieu défensif est resté sur le banc pendant toute la partie. Et comme souvent lorsqu’il n’est pas sur le terrain, ses coéquipiers se sont retrouvés en difficulté. Rien de très rassurant quand on sait que le club phocéen devra composer sans lui à partir de la saison prochaine. Car sauf improbable revirement de situation, Boubacar Kamara fera ses valises cet été.

Dire que l'#OM n'a gagné que 4 fois sur les 25 matchs où Boubacar Kamara🇫🇷 a été absent, cette stat est vraiment incroyable. 😳⚪️🔵 #TeamOM pic.twitter.com/p0BpHNvPzY — Actu OM (@ActuOM___) February 22, 2022

Son contrat arrive à expiration en juin et les discussions pour une prolongation sont au point mort. Rappelons que ses relations avec la direction sont devenues tendues depuis quelques mois, le minot n’ayant pas du tout apprécié que ses supérieurs le poussent vers la sortie l’été dernier. Ajoutez à celà une longue liste de prestigieux courtisans, et l’on obtient un joueur probablement déterminé à partir. Cet hiver déjà, on parlait d’un possible transfert à Manchester United, à Newcastle, à la Roma ou encore à l’Atlético Madrid de l’entraîneur Diego Simeone.

Des prétendants de plus en nombreux nombreux si l’on en croit le média italien TMW, qui révèle des approches venues de Bundesliga. En effet, le Borussia Dortmund se serait manifesté et aurait pris contact avec l’entourage de Boubacar Kamara. A noter aussi que le RB Leipzig s’intéresserait au profil du milieu défensif. Les préférences du Marseillais ne sont pas encore connues. Mais nul doute qu'il ne restera pas indifférent devant ces clubs allemands habitués à faciliter la progression des jeunes talents.