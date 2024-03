OM ‍: Longoria craque sur un prodige argentin à 20 ME

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain, l'OM sera à l'affût dans certains dossiers séduisants lors du marché des transferts. La direction phocéenne est d'ailleurs intéressée par l'arrivée d'un nouveau latéral droit.

L'OM espère bien terminer sa saison. En fonction de la fin de cette dernière, le club pourra ensuite ajuster son recrutement cet été. Pablo Longoria lorgne déjà sur certains profils de qualité et qui pourraient apporter un vrai plus à l'effectif phocéen. Surtout que lors de la prochaine intersaison, l'OM pourrait décider de faire des choix forts. Si la situation va mieux avec Marseille, Jonathan Clauss pourrait quitter la cité phocéenne, lui qui est notamment courtisé par Igor Tudor et la Lazio. Afin de combler tous les postes, l'OM vise donc des nouveaux joueurs. Et le profil d'un crack argentin plait beaucoup à la cellule de recrutement phocéenne.

L'OM active une belle piste pour l'été prochain au mercato

Selon les informations de Uriel Lugt, Agustin Giay (20 ans) intéresserait en effet l'Olympique de Marseille. Une prise de contacts a même eu lieu ces derniers jours entre toutes les parties concernées. A noter que le joueur aurait une clause libératoire de près de 20 millions d'euros. Pas forcément dans les moyens phocéens même si les talents de négociateur de Pablo Longoria pourraient faire la différence dans ce dossier séduisant. Giay est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football argentin. Il peut jouer aussi bien latéral droit que piston droit, ce qui pourrait rendre pas mal de services à Marseille. Le natif de San Carlos Santro est également doté d'un grand volume de jeu mais surtout d'un gros caractère. Et quand on évolue du côté de l'Olympique de Marseille, ce n'est jamais de trop. Cette saison avec San Lorenzo, Giay a pris part à 12 rencontres toutes compétitions confondues.