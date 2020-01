OM : Danger, le fantôme de Bielsa plane sur Marseille

Dans : OM.

Dauphin du Paris Saint-Germain à mi-saison, l’Olympique de Marseille s’est positionné comme un sérieux candidat au podium. L’enjeu sera de maintenir la cadence en 2020…

Et pour cause, les supporters de l’Olympique de Marseille se souviennent tous de la saison 2014-2015, durant laquelle l’équipe de Marcelo Bielsa était en tête à mi-saison avant de s’écrouler… et de terminer à la quatrième place. Une saison que Mario Lemina, alors joueur de l’OM à cette époque, n’a pas oublié. Interrogé par France Football, celui qui porte désormais les couleurs de Galatasaray a encouragé son ancienne équipe, espérant qu’elle ne commettra pas les mêmes erreurs que l’OM de Marcelo Bielsa.

« Ça me fait hyper plaisir de les revoir à ce niveau-là, oui. J'espère que ça va tenir sur la durée car avec Bielsa nous avions manqué de souffle sur la fin. J'espère qu'ils vont maintenir la cadence qui est actuellement la leur. Ils ont de très bons joueurs. Je pense notamment à Morgan Sanson et Valentin Rongier. À eux de faire le travail. Ils ont la chance d'avoir un entraîneur qui a de très belles idées, notamment tactiquement. J'espère qu'ils atteindront leurs objectifs » a indiqué l’ancien milieu défensif de l’Olympique de Marseille, du FC Lorient ou encore de Southampton. Maintenir la cadence, rester régulier et ne pas craquer, ce sera tout l’enjeu de la deuxième partie de saison pour le club provençal en 2020.