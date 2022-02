OM : Jorge Sampaoli viré au prochain match, c'est le risque

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Entraineur volcanique de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli donne pour le moment satisfaction.

Les résultats sont au rendez-vous sur le plan national, et une place sur le podium suffirait au bonheur de ses dirigeants et des supporters, forcément déçus par le parcours européen en Europa League et l’élimination en Coupe de France. Avec le recrutement effectué l’été dernier, l’OM a les moyens de jouer sur deux tableaux, et va essayer de le faire dans ces trois derniers mois de compétition. Même l’Europa Conférence League motive Jorge Sampaoli, qui a confié sa volonté de réussir dans cette épreuve, à l’approche du match de ce jeudi soir face à Karabagh. « J'ai très envie de découvrir cette nouvelle compétition, d'être opposé à de nouveaux joueurs, c'est un défi particulier pour moi, une étape dans mon apprentissage personnel », a lancé le coach argentin, qui a une vision des choses très singulière de son poste, puisqu’il s’estime en danger à chaque rencontre.

L'entraineur est toujours coupable, Sampaoli le sait

Une présence sur le banc de l’OM sans aucun filet donc pour Jorge Sampaoli, pour qui chaque match peut absolument tout remettre en cause. « C'est la vie d'un entraîneur de football. Tout est conditionné par les résultats. Il y a toujours une responsabilité principale pour le coach, donnée à l'unanimité, par les suiveurs, par les supporters. Si on ne gagne pas, on devient coupable de ce qu'il se passe sur le terrain. On joue notre place à chaque match. Il y en a partout, de la pression, j'ai eu la chance d'être resté longtemps en poste à peu près partout où je suis passé. Mais la sensation est toujours la même pour moi : j'essaye, partout où je passe, de consolider mon idée de jeu. Mais dans notre profession, la notion de résultat rend notre statut vulnérable », a souligné le technicien de l’OM, qui sait que les choses vont très vite dans le football. Son prédécesseur, André Villas-Boas, passé du sommet aux abîmes en quelques mois, en sait quelque chose. Même si Jorge Sampaoli a gagné suffisamment de crédit pour ne pas sauter à la prochaine déconvenue.