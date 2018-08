OM : Un supporter du PSG interpellé après une tentative d'incendie anti-OM

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Dans la série des gestes stupides entre Ultras du PSG et de l'OM, les deux camps ont souvent rivalisé, même si ces dernières saisons un calme relatif était revenu. Mais un supporter du Paris Saint-Germain, ou du moins un individu se présentant de la sorte, a voulu ranimer, au sens propre, la flamme de cette bataille à distance. En effet, ce mardi, La Provence affirme que dans la nuit de dimanche à lundi, la police marseillaise a interpellé un individu qui tentait de mettre le feu à la fameuse affiche du maillot de l'OM installée sur une corniche de la cité phocéenne. Une affiche d'ailleurs pas au goût du jour puisqu'il s'agissait encore d'une pub avec Adidas, l'ancien équipementier de Marseille.

Là où le geste devient vraiment stupide et dangereux, c'est que cette publicité est collée sur un immeuble et bien évidemment le risque était grand de voir l'incendie se propager. « On ne parle pas d’un type qui a trop picolé et qui fait n’importe quoi sous l’effet de l’alcool. Non, il a admis avoir prévu son action, une forme de happening, depuis un bon moment. On ne sait même pas s’il n’est pas spécialement descendu à Marseille pour ça (...) Il voyait déjà son geste partagé par des millions de personnes sur les réseaux sociaux », précise, dans le quotidien régional, un policier, puisque bien évidemment l'individu filmait sur son téléphone son geste. Cet incendiaire, à priori habitué du Parc des Princes, sera jugé ce mardi en comparution immédiate.