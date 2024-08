OM ‍: Jonathan Rowe est arrivé et marque des points

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Ailier anglais qui arrive en provenance de Norwich, Jonathan Rowe est arrivé ce midi à Marignane en vue de sa signature à l’OM. Le prometteur attaquant va désormais passer sa visite médicale et pourrait donc signer en fin de journée, ce qui lui permettra d’être qualifié pour le match de dimanche face à Reims.

Rowe s’est en tout cas prêté au jeu des photos et des selfies en s’arrêtant auprès de chaque supporter venu l’accueillir ce jeudi midi. Ils n’étaient heureusement pas des centaines non plus, mais cette marque d’attention a déjà fait grimper son capital sympathie, même si c’est surtout sur le terrain que le joueur qui arrive de Norwich est attendu.