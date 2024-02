OM ‍: Jonathan Clauss reçoit un avertissement en direct

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Personne n'avait réellement compris les raisons qui avaient incité l'Olympique de Marseille à envisager le départ de Jonathan Clauss. Le patron de l'OM a été nettement plus bavard et a envoyé un message sans détour à son joueur.

Cela a été l'un des mystères des derniers jours du mercato marseillais, subitement plusieurs rumeurs ont évoqué la possibilité que Jonathan Clauss soit vendu. Considéré par les supporters de l'OM comme l'un des meilleurs joueurs depuis le début de la saison, l'ancien joueur du RC Lens se retrouvait dans le collimateur de ses dirigeants, l'idée étant que Pablo Longoria et Gennaro Gattuso estimaient que depuis quelques semaines Clauss ne se donnait plus à 100% avec le club phocéen, à l'image de sa sortie contre Monaco pour une petite douleur. Finalement, l'international tricolore n'est pas parti de l'Olympique de Marseille, mais ce mercredi, en marge de la présentation officielle de Faris Moumbagna, le président de l'OM est revenu sur le cas Jonathan Clauss et il n'a pas été tendre.

Jonathan Clauss n'était pas exemplaire à l'OM

Loin de calmer le jeu, Pablo Longoria a confirmé que le départ de Jonathan Clauss avait été envisagé, et qu'il espérait que cela allait servir au défenseur de 31 ans pour se motiver. « Avec Jonathan Clauss, je vais être clair, car on a parlé et il n'y a pas de problème. Je crois que cela a eu un impact positif parce qu'il a montré un gros niveau d'engagement à l'entraînement cette semaine. J'en parle parce que tout le monde doit savoir.

C'est un joueur avec des qualités exceptionnelles, il a une sensibilité spéciale et c'est un joueur attachant. Mais en tant qu'international, en ce moment où on a besoin de leaders à l'OM, j'attends qu'il soit un exemple positif. On a beaucoup disputé avec lui et au mois de janvier. Ça ne nous a pas plu quand on nous a présenté des intérêts pour lui, comme Barcelone. J'ai vérifié, ce n'était pas vrai... Dans un moment où on demande de l'implication, ce ne sont pas de bons messages. (...) Il faut mettre tout le monde devant ses responsabilités. Clauss veut être un joueur important, mais on attend beaucoup de lui. Pendant un moment, il n'était pas un exemple comme on le voulait. Cette semaine, il a été exemplaire », a fait remarquer le président de l'Olympique de Marseille, qui est visiblement décidé à ne rien laisser passer au moment où l'OM est scotché au classement de Ligue 1.