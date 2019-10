OM : Joker à Marseille, Rongier ne boudera pas

Dans : OM, Ligue 1.

Recruté en tant que joker après la fin du mercato, Valentin Rongier s’adapte progressivement à l’Olympique de Marseille.

Le coach André Villas-Boas refuse de précipiter l’intégration du milieu de terrain, qui a dû attendre dimanche dernier pour débuter son premier match sous ses nouvelles couleurs. Résultat, l’ancien Nantais valide sa prestation contre Rennes (1-1). « Pour tout joueur, ce n'est jamais simple une première au Vélodrome, a confié Rongier. Je n'avais pas peur, mais je n'étais pas à 100% moi-même. Au fur et à mesure du match, j'ai pris le tempo et je me suis mieux senti. » Reste à savoir si le renfort olympien sera de nouveau titularisé à Amiens. Le principal intéressé l’ignore et envoie un message à son entraîneur.

« C'est trop tôt pour dire que je suis devenu titulaire. Après, le coach m'a donné cette opportunité de jouer et de démarrer le match. J'espère lui avoir montré que je pouvais enchaîner les performances. Pour un joueur, c'est plus facile d'être performant quand on enchaîne les rencontres, a expliqué le Marseillais. C'est à moi de travailler la semaine pour démarrer dans le onze lors des prochains matchs. J'ai été patient, c'est normal, je venais d'arriver et le groupe vit bien. Cela aurait été illogique de montrer un mécontentement car l'équipe jouait très bien. » En cas de non-titularisation vendredi, cette fois, Rongier l’accepterait plus difficilement…