OM : Jérôme Rothen se défend d'être un consultant anti-Marseille

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Jérôme Rothen s'est reconverti avec une certaine réussite comme consultant sur RMC, ayant notamment l'occasion de commenter la Ligue des champions, la Premier League et participant à plusieurs émissions du média. Mais Jérôme Rothen, lorsqu'il est amené à parler de l'Olympique de Marseille, certains supporters montent au créneau pour l'accuser d'être anti-OM puisque forcément c'est un ancien du PSG. Mais dans Aujourd'hui en France, le consultant de RMC se défend et affirme ne pas vraiment comprendre la raison de ces attaques parfois virulentes.

« Cet hiver, j’étais persuadé que Rudi Garcia ne pourrait plus redresser la barre. Je me suis viandé, car il a réussi à reprendre la main sur son équipe. Même si, depuis deux ou trois semaines, je me demande s’il n’a pas replongé (sourire). A Marseille, je sais que plein de gens ne croient pas à mon objectivité quand je parle de leur club. Il y a quelques années, l’ex-président Vincent Labrune était venu me demander au Vélodrome d’arrêter d’être anti-OM. Aujourd’hui, je pense pourtant que je pourrais commenter les matchs de Marseille avec une honnêteté totale », explique Jérôme Rothen, qui devra attendre l'éventuelle qualification de l'OM pour l'Europa League ou la Ligue des champions s'il veut être un jour au micro pour une rencontre des joueurs phocéens la saison prochaine.