OM ‍: Jean Onana arrive, l'énorme coup signé Pablo Longoria

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria tient son premier coup du mercato avec le recrutement de Jean Onana, qui est désormais quasiment bouclé. Sauf rebondissement, ce qu'il ne faut jamais totalement écarter avec l'OM, le milieu camerounais arrivera de Besiktas dans les prochaines heures.

Freiné dans plusieurs pistes en ce début de mercato, Pablo Longoria sait qu’il ne doit pas non plus perdre trop de temps, la Coupe d’Afrique des Nations ayant déjà privé l’OM d’une partie de son effectif. Et les matchs vont s’enchainer en ce mois de janvier. Résultat, après avoir laissé filer Lucien Agoumé à Séville en raison du manque d’engouement du milieu de terrain formé à Sochaux pour signer à Marseille, la piste suivante a fait mouche. Dans un dossier comme les aime Pablo Longoria, une opération a été ficelée sans faire de bruit et va se conclure dans les prochains jours.

🚨🔵⚪️ EXCL: Olympique Marseille are closing in on deal with Besiktas for Jean Onana as new midfielder!



Besiktas club sources confirm deal in place deal — understand it will also include a buy option clause for 23 year old midfielder.



Talks will follow now on personal terms. pic.twitter.com/YD1Ech3e7D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2024

C’est le boss du mercato himself, à savoir Fabrizio Romano, qui l’annonce, l’OM va récupérer Jean Onana en provenance de Besiktas. Ce milieu de terrain camerounais n’avait pas réussi à s’imposer à Lille, époque où Luis Campos l’avait fait venir. Passé ensuite par Mouscron et Bordeaux, il avait plutôt été à son avantage à Lens où il faisait partie de la rotation de Franck Haise la saison passée. Cela ne l’avait pas empêché de filer à Besiktas, où il a connu une demi-saison très compliquée. Il fait d’ailleurs partie de la vague de départs que le club d’Istanbul veut effectuer cet hiver, et n’a donc pas été retenu du tout.

Un prêt avec option d'achat pour l'OM

Résultat, Jean Onana va s’engager à l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat, qui ne devrait pas être énorme puisque le Camerounais était arrivé en Turquie pour 4 millions d’euros, et qu’il est donc poussé dehors. Des sources au sein du Besiktas ont confirmé son départ imminent, et Gennaro Gattuso va donc pouvoir compter sur un premier renfort au milieu de terrain, un secteur de jeu où l’entraîneur italien se sent un peu démuni. A 23 ans, Onana fait donc le pari de relancer une carrière en dents de scie pour le moment, et Pablo Longoria sait aussi qu’il est attendu au tournant sur ce genre de recrues pour aider l’OM à relever la tête en deuxième partie de saison.