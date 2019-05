OM : Jardim à Marseille, la surprise XXL du mercato ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Monaco.

Le départ de Rudi Garcia ne fait plus aucun doute à Marseille. En effet, le Journal du Dimanche et RMC ont confirmé au cours des dernières heures que le technicien français allait faire ses valises. Reste maintenant à voir quel coach viendra sur ce qui ressemble à un énorme chantier, avec plusieurs gros départs prévus au sein de l’effectif. Le nom de Claude Puel a filtré, et c’est bien l’unique rumeur pour l’instant. Du côté des fans de l’OM, on espère secrètement Gabriel Heinze. Mais à en croire le compte @Julien_Mgrt, généralement bien renseigné sur Monaco, une piste plutôt sexy est creusée en interne.

« Certains à Monaco veulent que Jardim partent encore à la fin de saison pour un renouveau complet, et l’OM est venu aux renseignements » est-il expliqué, alors que le nom de Leonardo Jardim avait déjà été associé à l’Olympique de Marseille il y a quelques mois. Reste que financièrement, les exigences du Portugais pourraient être trop importantes pour Jacques-Henri Eyraud, lequel ne devra pas faire n’importe quoi avec les comptes du club.