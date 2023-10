OM ‍: Jacques-Henri Eyraud et sa femme, Adil Rami menace de faire des révélations

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Adil Rami n'a jamais digéré la fin de son aventure à l'OM, et notamment la décision de Jacques-Henri Eyraud de lui monter la porte après une faute. Il règle souvent ses comptes avec lui, mais le champion du monde assure avoir un dossier qui peut le faire trembler.

Footballeur désormais quasiment à la retraite car sans club à 37 ans et passé de l’autre côté comme consultant, Adil Rami n’a pas attendu d’arrêter - pour le moment - le football pour dire tout haut ce qui lui passe par la tête. Connu pour ses délires mais aussi son franc-parler, le défenseur central n’a absolument jamais digéré la façon dont il est parti de l’OM. En grande difficulté à son poste, il avait fini par prendre la porte en raison d’une participation au jeu télévisé Fort Boyard, alors qu’il était annoncé comme blessé, et avait demandé un jour de congés. Jacques-Henri Eyraud avait décidé de régler son cas une bonne fois pour toutes en le congédiant pour mettre fin à son aventure à Marseille. Un épisode qui reste très présent dans l’esprit d’Adil Rami, qui évoque à quel point il déteste l’ancien président de l’OM à chaque occasion.

L'homme que Rami déteste le plus au monde

Adil Rami vous tease le Classique ! 😂 🔥



📺 RDV à 20h45 sur @PVSportFR pic.twitter.com/nNgV9Z93XM — Footballogue (@Footballogue) September 24, 2023

Ce fut donc encore le cas lors d’un entretien avec le streameur Zack Nani, mais avec à la clé une précision étonnante sur des révélations qu’il fera un jour sur la vie personnelle de Jacques-Henri Eyraud. Visiblement, Adil Rami a un gros dossier et tient à le faire savoir. « Ce qui s’est passé avec Jacques-Henri Eyraud, c’était violent. Il a réussi à l’époque à manipuler les supporters en me faisant passer pour un mec qui faisait Fort Boyard alors que c’était mon jour de congé. Il m’a fait du mal en résiliant mon contrat, et il m’a donné le papier au dernier moment, et je ne pouvais signer nulle part. Il y a une histoire derrière tout ça que je raconterai tôt ou tard, et que sa femme aura besoin de savoir aussi. Aujourd’hui, c’est devenu l’homme que je déteste le plus au monde », a livré le joueur qui a pour le moment terminé sa carrière avec une relégation en Ligue 2 sous le maillot de Troyes, même s’il se dit toujours prêt à reprendre du service, mais plutôt dans l’élite.