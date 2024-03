Trop d'incompétence à l'OM, Vitinha ne veut plus revenir

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Prêté avec option d’achat par l’Olympique de Marseille, Vitinha retrouve le sourire avec le Genoa. Plus épanoui, l’attaquant portugais ne souhaite pas retrouver le club phocéen et la pression qui l’entoure.

Loin de l’Olympique de Marseille, Vitinha va beaucoup mieux. Son épanouissement retrouvé ne se traduit pas dans son temps de jeu au Genoa (une titularisation en Serie A), ni dans ses statistiques (un but marqué en Italie). Mais l’attaquant prêté par le club phocéen parle d’un véritable soulagement lorsqu’il évoque son départ cet hiver. En effet, le Portugais ne garde pas de bons souvenirs de son passage.

Vitinha vide son sac

« Quand je suis allé à l’Olympique de Marseille, c’était la première fois que je sortais de ma zone de confort et c’était aussi ma première expérience à l’étranger, a confié l’ancien joueur de Braga à La Gazzetta dello Sport. Mais ce n’est pas tout : j’ai ressenti le poids supplémentaire du prix de mon transfert (27 M€ hors bonus), ce qui a eu un effet négatif. Il y avait énormément de pression sur moi, ainsi que l’apprentissage d’une nouvelle langue, l’adaptation à la vie dans un nouveau pays et quelques difficultés familiales. »

« Je considère toujours cette année comme fructueuse. Mais en janvier, j’ai senti que je devais partir et j’ai pensé que c’était le meilleur endroit pour me retrouver, a expliqué Vitinha, avant d’annoncer sa volonté de rester au Genoa. Oui, même si nous savons tous que d’autres facteurs entrent dans la discussion. Je peux seulement dire merci aux gens de Gênes : le staff, le club, mes coéquipiers. Ici, il y a des gens qui m’aiment, me soutiennent et m’aident. Cela représente beaucoup. »

« Il y a un potentiel inexprimé, mais c’est aussi une question de philosophie et de méthode. Beaucoup de clubs achètent des joueurs pour obtenir des résultats immédiats. Au Genoa, ce n’est pas comme ça : le club vous suit, vous aide, et cela permet au groupe de grandir », a complimenté l’avant-centre dans un tacle à peine dissimulé à l’Olympique de Marseille, où l’on attendait apparemment trop et trop vite après son transfert record. En tout cas, l’option d’achat estimée à 25 millions d’euros semble inaccessible pour le Genoa.