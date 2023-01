OM : Ivan Ilic choisit le Torino, nouvel échec pour Longoria

Annoncé tout proche de l’Olympique de Marseille il y a quelques jours à peine, Ivan Ilic ne rejoindra finalement pas le club phocéen durant ce mercato hivernal. Puisque ce jeudi soir, Gianluca Di Marzio annonce que le joueur de 21 ans a choisi de rejoindre le Torino. Entré dans la danse au cours des dernières heures, le club de Série A a donc doublé Marseille dans le sprint final pour s’attacher les services du talentueux milieu de terrain serbe.

#Ilic has chosen to sign for @TorinoFC_1906 over @OM_Officiel : deal expected to be sealed soon with @HellasVeronaFC . ⌛️🐂 #Torino #TeamOM @SkySport

Torino are now confident to hijack the deal for Ivan Ilić — Olympique Marseille had full agreement on club and player side but Ilić could change his mind 🚨🇷🇸 #transfers #OM



Torino would sign Ilić immediately and not in July as OM agreed with Verona. pic.twitter.com/bFSXny7NJy