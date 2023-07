OM ‍: Isco à Marseille, le pari complètement fou ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato devient fou à l’OM, qui s’apprête à officialiser la signature de Pierre-Emerick Aubameyang et qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le nom d’Isco est associé à Marseille du côté de l’Espagne.

Pablo Longoria a bien l’intention d’offrir à Marcelino une équipe largement capable de se défaire des deux tours de barrages afin de qualifier l’OM en Ligue des Champions la saison prochaine. Le président olympien a déjà ficelé les signatures de Geoffrey Kondogbia et de Renan Lodi, en attendant celle à venir ce jeudi de Pierre-Emerick Aubameyang. Les supporters de l’Olympique de Marseille sont sur un petit nuage et espèrent maintenant la prolongation d’Alexis Sanchez ou à défaut, la signature d’Iliman Ndiaye.

🚨💣EXCLU @RMadridFrance_ : ISCO BIENTÔT EN LIGUE 1 ?



• L’espagnol est en discussions avancées avec l’Olympique de Marseille et pourrait bien rebondir en France cet été.



• Isco pourrait signer à l’OM pour une durée de 2ans.



• Affaire à suivre…⏳ pic.twitter.com/DkKfzqtQWR — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) July 19, 2023

Ce jeudi, c’est toutefois un nouveau nom qui fait parler à Marseille : celui de l’ancien milieu offensif du Real Madrid… Isco. Libre après la résiliation de son contrat au FC Séville, où il n’a pas véritablement brillé en 2022-2023, le meneur de jeu espagnol de 31 ans fait l’objet de discussions très avancées avec l’état-major de l’Olympique de Marseille selon les informations du compte Twitter @RMadridFrance. Un contrat de deux ans est évoqué pour Isco, dont le nom est aussi ronflant que son palmarès est garni.

Isco très abordable pour l'OM financièrement

Vainqueur cinq fois de la Ligue des Champion et trois fois de la Liga, il apporterait une expérience non négligeable dans le vestiaire de l’OM. D’un point de vue purement salarial, il est clair qu’Isco ne perçoit plus les 6 millions d’euros annuels dont il bénéficiait au Real Madrid lors de la signature de son contrat en 2017. D’après les dernières estimations, le milieu offensif espagnol avait fait de gros efforts pour signer à Séville en réduisant son salaire à 1 million d’euro par an. Des niveaux de salaire largement abordables pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival…