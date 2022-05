OM : Isaak Touré à Marseille, l’OL veut tout faire capoter

Dans : OM.

Par Corentin Facy

William Saliba ayant de grandes chances de rester à Arsenal cet été, l’OM cherche à recruter en défense avec un ou deux renforts. Le nom d'Isaak Touré revient de plus en plus.

L’une des priorités de Pablo Longoria à ce poste se nomme Isaak Touré, le grand défenseur axial du Havre (2m04). Au-delà de sa grande taille, l’international français des U19 est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération à son poste. Sa belle saison en Ligue 2 a tapé dans l’œil de Pablo Longoria, qui négocie depuis plusieurs semaines la venue d’Isaak Touré, lequel avait été aperçu dans les tribunes de l’Orange Vélodrome à l’occasion du match entre l’OM et l’OL il y a quelques semaines, preuve que les tractations sont réelles et que l’intérêt est concret et réciproque. Cela étant, l’affaire n’est pas encore dans le sac pour Marseille, qui doit faire face à une concurrence de plus en plus féroce dans ce dossier selon les informations du journal L’Equipe.

L'OL défie l'OM dans le dossier Isaak Touré

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Touré Souleymane Isaak (@isaak_toure6)

Et pour cause, le quotidien national dévoile que l’Olympique Lyonnais a récemment manifesté son intérêt auprès du Havre pour le transfert d’Isaak Touré. Le club de Jean-Michel Aulas serait même le concurrent « le plus sérieux » de l’OM, tant Bruno Cheyrou et la cellule de recrutement de l’OL semblent chauds pour faire d’Isaak Touré le successeur de Jason Denayer et/ou de Jérôme Boateng en défense centrale. L’OL et l’OM devront par ailleurs faire face à la concurrence de deux belles équipes européennes : Francfort, qualifié en Ligue des Champions grâce à sa victoire en finale de l’Europa League face aux Glasgow Rangers ainsi que Newcastle, qui serait prêt à monter à près de 10 millions d’euros pour le transfert d’Isaak Touré. Reste maintenant à voir si Marseille, qui a une grosse longueur d’avance sur tous ses concurrents pour faire venir le défenseur du Havre, parviendra à conserver son avance et à boucler le dossier dans les temps.