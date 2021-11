OM : Interdiction de stade à vie contre les lanceurs ?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Jeudi soir, et tout comme contre le PSG, certains supporters marseillais ont lancé des objets vers les joueurs adverses. Face à la Lazio, cela a coûté un but à l'OM, et cela agace très fort.

L’Olympique de Marseille risque de perdre un point en Ligue 1 suite aux incidents du match OM-PSG, et ce jeudi en Europa League on peut se demander si Dimitri Payet et ses coéquipiers n’ont pas lâché la victoire en raison d’un gros arrêt de jeu en première période suite à un nouveau jet d’objet vers un joueur adverse. Du côté du Vélodrome, cela rage un peu, car si ces incidents sont provoqués par une infime minorité de supporters phocéens, tout le monde paie pour ces agitateurs. Lors d’un talk-show sur le Phocéen, Sébastien Cordo, supporter affirmé de l’OM et scout, a fait part de sa colère et de son désir de voir ceux qui agissent ainsi prendre une sanction exemplaire et sans pitié. Pour lui, il devient insupportable que tout le Vélodrome et le club soient punis pour ces quelques fauteurs de troubles.

A Marseille fan throws a "charger" at Messi in the game of PSG vs Marseille

Shamless. pic.twitter.com/CKq0C52JF4 — Ziad is in less pain  (@Ziad_EJ) October 26, 2021

Sébastien Cordo ne rigole plus après ce match contre la Lazio Rome et cette nouvelle interruption de jeu. « Le plus gros problème avec l’UEFA ou la LFP, c’est qu’il n’y a pas de sanction individualisée, alors qu’il y a des centaines de caméras. Pour moi, le mec qui a lancé la bouteille contre la Lazio, il doit être interdit de stade non pas 5 ans, mais à vie et ça doit sortir dans la presse le lendemain, avec marqué : « L’idiot qui a jeté la bouteille que Pedro a failli se prendre est interdit de stade à vie et il doit pointer à la mi-temps de tous les matchs de l’Olympique de Marseille ». Et vous allez voir que cela va calmer tous les écervelés qui lancent des chargeurs de téléphone et qui se filment sur Snap comme on a vu contre Paris avec son collègue à côté qui rigole. Le mec n’a pas du pastis dans la tête, il a de l’huile (…) La personne qui est entrée sur la pelouse contre le PSG, quelle a été sa sanction ? Un rappel à la loi. Pourquoi des sanctions si lourdes contre les fumigènes et là rien », fulmine le consultant du site marseillais.