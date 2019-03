OM : Insulter une femme à cause du PSG, Eyraud est écoeuré

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

La rivalité historique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille est toujours aussi présente au sein du championnat de France.

Dernier exemple en date, pas plus tard que cette semaine. Jeudi, Jacques-Henri Eyraud avait publié, sur les réseaux sociaux, une photo sur laquelle il se trouvait avec des élèves du lycée Victor-Hugo de Marseille. Présent pour promouvoir les études à Sciences-Po, où il est toujours professeur, le président de l’OM a effectué cette visite dans le volet « Éducation » de la Fondation OM. Sauf que depuis, le boss phocéen a reçu de nombreuses réponses insultantes, vu qu'une jeune fille du groupe pris en photo portait un maillot du PSG sous sa parka.

Par conséquent, et pour calmer le flot de haine autour de cette image, JHE a finalement retiré son tweet. « J’ai décidé de supprimer le tweet où apparaissait une très jeune fille avec un maillot du PSG. Elle est insultée et harcelée. Je suis scandalisé que le foot puisse autant dériver vers l’intolérance et la bêtise, en ce jour dédié aux droits des femmes. Un combat de plus à mener », a lancé, sur Twitter, Eyraud, qui a quelque peu mis le feu aux poudres à une semaine du Classique de la Ligue 1 entre Paris et Marseille.