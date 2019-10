OM : Incroyable, Eyraud a poussé Garcia vers l'OL

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Le processus qui a permis de désigner Rudi Garcia comme coach de l’OL en a surpris plus d’un, mais le résultat est désormais là et les supporters vont de toute façon devoir s’y faire.

Dans la finale à trois pour le poste d’entraineur, le coach passé par Le Mans, Lille, la Roma ou Marseille semblait clairement à la traine, avant de visiblement impressionner son auditoire lors d’entretiens bien préparés et qui pointaient les problèmes et les solutions de l’équipe rhodanienne. De quoi convaincre Jean-Michel Aulas, qui s’est ensuite appuyé sur ses nombreux conseils, y compris ceux qui ne croyaient pas en Laurent Blanc. Et dans son tour de table pour l’aider à trancher, le président de l’OL a consulté… Jacques-Henri Eyraud.

C’est la révélation de L’Equipe ce mardi, le quotidien sportif expliquant qu’Aulas a appelé son homologue marseillais pour avoir son avis sur Rudi Garcia. Un coup de téléphone qui a du surprendre l’intéressé, qui s’est séparé récemment du technicien français après une dernière saison très délicate. Mais si les relations entre les deux hommes sont restées cordiales jusqu’au bout, JHE n’oubliera certainement pas le passage de Rudi Garcia, qui a vidé les caisses du club avec des achats inefficaces, et avait réussi à prolonger son contrat au moment où l’OM commençait à piquer du nez, mettant ses dirigeants dans une situation très délicate. Pas de quoi plomber son arrivée à Lyon visiblement.