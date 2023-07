OM ‍: Il tombe amoureux fou du mercato de Marseille

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM va passer la seconde dans les prochaines semaines sur le marché des transferts. Le club phocéen s'apprête à accueillir un nouveau latéral gauche en la personne de Renan Lodi.

Pablo Longoria a une pression XXL sur les épaules depuis quelque temps maintenant. Le président espagnol de l'OM a bouclé avec un peu de retard l'arrivée d'un nouveau coach. Et depuis la signature de Marcelino, seul Geoffrey Kondogbia a rejoint la Canebière. Bien peu au vu des futurs rendez-vous qui attendront l'Olympique de Marseille en août, entre la reprise de la Ligue 1 mais aussi et surtout les barrages de la Ligue des champions. Les fans et observateurs du club phocéen attendent des recrues. Et pas n'importe lesquelles. Heureusement pour les amoureux de l'OM, Pablo Longoria passe la seconde ces dernières heures. Selon Foot Mercato, Marseille va prochainement accueillir Renan Lodi en provenance de l'Atlético Madrid.

Longoria, un travail impressionnant

La préparation 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲 🔋↗️ pic.twitter.com/Ajb4Tqkgel — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 12, 2023

L'OM se cherche des nouveaux latéraux. Surtout à gauche, alors que Nuno Tavares est retourné du côté d'Arsenal. S'il a pris son temps, Longoria va dénicher la perle rare avec l'arrivée de Renan Lodi. Prêté la saison passée à Nottingham Forest, le Brésilien est un joueur d'expérience et plus que motivé à l'idée de rejoindre Marseille. Un bon plan qui devrait profiter à l'effectif de Marcelino, qui est déjà assez qualitatif au vu des noms qui le composent. Car depuis quelques années, l'OM arrive de nouveau à attirer de noms séduisants. Ce n'est pas Walid Acherchour qui dira le contraire. Sur son compte Twitter, le consultant a indiqué au sujet du mercato phocéen : « L’OM est passé en 2/3 ans de recrues comme Ntcham, Radonjic, Alvaro, Nagatomo, Luis Henrique a des Alexis Sanchez, Mbemba, Veretout, Harit, Malinovsky, Kondogbia, peut être Iliman Ndiaye, Renan Lodi. La différence de CV des joueurs qui arrivent est assez impressionnante. (...) Le reset permanent m’inquiétait l’an dernier mais force est de constater que les cibles de l’OM sont très intéressantes par rapport à ce qu’il se faisait y’a encore 3 ans ». Reste à savoir comment arriveront à évoluer tous ces noms ensemble la saison prochaine, sachant que le mercato marseillais est encore loin d'être terminé.