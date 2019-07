OM : Il s'offre à Marseille, son prix augmente de 10ME !

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

International Espoirs français, Olivier Ntcham a ouvert les portes à l'Olympique de Marseille ce samedi en affirmant qu'il était très sensible à l'intérêt supposé de l'OM depuis plusieurs semaines. Souhaitant quitter le Celtic, avec qui il a encore quelques saisons de contrat, le milieu de terrain de 23 ans s'est dit ouvert à toutes les propositions, donnant tout de même un avantage certain au club phocéen. Oui mais voilà, alors que l'on évoquait un tarif de 4 à 5ME pour arracher Olivier Ntcham au club écossais, il faut désormais ajouter 10ME de plus à cette addition comme l'a confié un journaliste de Glasgow au Phocéen.

Répondant au site spécialisé sur l'OM, Jonathan McFarlane a mis les choses au point. « Olivier va probablement quitter Glasgow lors de ce mercato, cela ne fait quasiment aucun doute. Nous connaissons l'intérêt de Marseille depuis un bon moment, mais les dirigeants du Celtic m'ont confié récemment qu'ils étaient au courant des difficultés financières du club et qu'il n'avait probablement pas les moyens de réaliser le transfert. Le Celtic demande entre 12 et 15 millions de livres (entre 14 et 17 ME), et les dirigeants savent que l'OM doit vendre des joueurs pour être en capacité de payer cette somme », a précisé le journaliste de Football Scotland, démontrant si besoin en était que la situation financière de l'Olympique de Marseille avait hélas fait le tour de l'Europe.