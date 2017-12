OM : Mandanda vend la mèche, il n'y a pas photo entre MLD et McCourt !

Dans : OM, Ligue 1.

De retour à l’Olympique de Marseille cet été un an après son départ pour Crystal Palace, Steve Mandanda a retrouvé son meilleur niveau dans la cité phocéenne. Gonflé à bloc après une année galère en Angleterre, l’international français a pu constater la métamorphose totale du club suite à l’arrivée de Frank McCourt et de Jacques-Henri Eyraud. Dans les colonnes de L’Equipe, il a osé faire la comparaison…

« Ce qui a changé, c'est la gestion du club et les ambitions surtout. On a un club plus structuré, avant je gérais pas mal de soucis. Vincent Labrune faisait ce qu'il pouvait mais ce n'était pas simple pour lui. Le jour qui m'a le plus marqué, c'est quand je suis venu signer mon contrat. En fait, je n'avais pas l'impression d'être parti, je n'avais pas coupé les ponts avec les joueurs et les salariés. Quand Andoni Zubizarreta m'a appelé pour me dire que je revenais à l'OM, cet instant, je m'en souviendrai toujours. J'ai ressenti un immense soulagement car l'accord avait été compliqué et long à trouver. Nerveusement, j'étais à bout… J'avais quitté l'OM un peu usé, le club n'était pas forcément bien, c'était le bon moment pour partir. Maintenant, je reviens comme neuf pour une nouvelle histoire » a-t-il lâché, très élogieux envers la direction actuelle de l’Olympique de Marseille. Il faut dire que celle-ci a travaillé d’arrache-pied pour faire revenir le gardien formé au Havre en juillet dernier.