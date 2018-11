OM : Il est de retour pour sortir l'OM de la crise !

Dans : OM, Europa League.

Après la rouste infligée par Montpellier à l’Olympique de Marseille dimanche soir en clôture de la 12e journée de Ligue 1, Rudi Garcia avait promis des changements dans les prochaines semaines du côté de la cité phocéenne. Et selon L’Equipe, il va joindre les paroles aux actes dès jeudi avec le déplacement périlleux qui attend l’OM sur la pelouse de la Lazio Rome. Peu utilisés lors des derniers matchs, Hiroki Sakai, Lucas Ocampos, Maxime Lopez ou encore Duje Caleta-Car ont de grandes chances de débuter.

Rolando titulaire à Rome jeudi ?

Mais surtout, un homme oublié par beaucoup d’observateurs va faire son grand come-back en Italie lors de ce match de Ligue Europa. Il s’agit de Rolando, gravement blessé lors de la 38e journée de L1 la saison dernière, et qui va effectuer son retour dans le groupe. « Si une titularisation semble improbable, une surprise n’est pourtant pas totalement à exclure » selon le quotidien national, qui laisse donc clairement sous-entendre qu’il est possible que le Portugais, à l’état d’esprit toujours irréprochable depuis son arrivée sur la Canebière, débute ce match qui pourrait sonner la fin des espoirs européens de l’Olympique de Marseille en 2018-2019. Il faut bien l'avouer, ce serait totalement inattendu... et un sacré coup de poker tenté par Rudi Garcia.