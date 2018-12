OM : Il énumère les problèmes de Marseille, et c'est long

Dans : OM, Ligue 1.

Suite au début de saison mitigé de l'Olympique de Marseille, Marcel Dib a dressé un portrait peu reluisant de l'équipe de Rudi Garcia.

La saison dernière, pour le premier exercice complet sous l'ère de Frank McCourt, le club phocéen avait marqué les esprits. Outre une quatrième place finale en Ligue 1, l'OM a réalisé un bel exploit sur la scène européenne en allant jusqu'en finale de l'Europa League, ce qui n'est pas si courant pour le football français. Malgré une lourde défaite contre l'Atletico au Groupama Stadium (0-3), Marseille avait tout de même réussi son année. Mais on ne peut pas en dire autant pour la saison actuelle. Alors que les Olympiens sont déjà éliminés de la Coupe d'Europe, la troupe de Rudi Garcia n'est que cinquième de la L1, à trois points du podium. Avec 10 défaites en 21 rencontres depuis l'été dernier, l'OM enchaîne les contre-performances, et les critiques commencent donc à fuser autour du Vélodrome. Une situation que Marcel Dib regrette un peu, lui qui pense que les joueurs marseillais ont perdu l'étincelle.

« L’an dernier, tout le monde était au top niveau, tout réussissait, il y avait l’élan de la Ligue Europa. Là, on voit des joueurs moins bien. Les piliers souffrent. Physiquement, ils n’ont plus la même explosivité. Les performances individuelles ne sont plus les mêmes. On sent qu’ils ne sont pas à 100 %, que ce soit Rami, Mandanda ou d’autres. Mitroglou marquait dans ses autres clubs. Mais ici, il manque de confiance. Tout le monde le siffle, c’est dur pour lui. Ce n’est pas facile lorsqu’un attaquant doute. On voit qu’il n’y arrive plus. Quant à Germain, il ne peut pas jouer seul en pointe. Il a toujours évolué avec quelqu’un à côté de lui. C’est un très bon joueur, mais il faut l’épauler. Beaucoup sont en dessous. Et Thauvin ne peut pas tout faire », a balancé, dans La Provence, l'ancien joueur de l’OM, qui estime donc, lui aussi, que Marseille doit recruter un grand buteur lors du prochain mercato pour remplir l'objectif de la saison, qui est de retrouver la Ligue des Champions.