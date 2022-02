OM : Il demande la tête de Jorge Sampaoli et vite

Dans : OM.

Par Nicolas Issner

Ce dimanche, l’OM l’a emporté difficilement (2-1) à Metz. Un résultat dû, pour certains, à un coaching chaotique de Jorge Sampaoli sur le banc marseillais.

Marseille a pris les 3 points c’est l’essentiel, mais on ne retiendra pas que ça. En effet, l’Olympique de Marseille n’a pas montré le meilleur des visages face au FC Metz, 19e de Ligue 1. Déjà pointé du doigt après la débâcle à Lyon et à Nice en Coupe de France, Jorge Sampaoli essuie les critiques. Pour Kevin Diaz, consultant chez RMC, Jorge Sampaoli est le grand coupable. « Il y a des fois où Sampaoli j’espère qu’il sera noté 2/10 dans L’Équipe car ce n’est plus possible. Guendouzi et Payet ne sont pas bons car le football se joue à 11. Payet n’a pas été économisé. Pape Gueye et Bamba Dieng rentrent de la CAN et sont titulaires. Milik sort d’un triplé et est sur le banc ! Under, pourquoi il ne joue pas ? Je ne comprends pas ! Il créé un poste de milieu de terrain à Lirola c’est incompréhensible » a déclaré Kevin Diaz après le succès poussif de l’OM.

Milik et Sampaoli, ça chauffe !

Sampaoli ça lui a reproché d'avoir mis trop de défenseur de métier contre Nice il a donc décidé d'en mettre que 2 contre Metz je sais pas si on se rend compte de la folie du gars. — . (@ozuflal) February 13, 2022

Si l’OM s’en est sorti c’est grâce à cet éclair de génie venu de la part d’Arkadiusz Milik. Son retourné acrobatique (82e minute) permet à Marseille d’être seul dauphin du PSG à 4 points de Nice. Mais ce n’est pas pour autant que le Polonais, meilleur buteur marseillais cette saison avec 14 buts toutes compétitions confondues, a quitté le Stade Saint-Symphorien avec le sourire. « Il y a des choses que je ne comprends pas mais je fais mon boulot. C'est tout ce qui importe » a déclaré l’ancien buteur du Napoli au micro de Prime Video après la rencontre vis-à-vis de sa non titularisation. Jorge Sampaoli a répondu à son attaquant en conférence de presse. « Je ne peux pas expliquer ce qu'il ne comprend pas... Je suis très content de son but, un but exceptionnel marqué par un joueur de très grande qualité » a déclaré le technicien argentin. Ambiance mitigée dans le vestiaire marseillais à deux jours du barrage aller en Ligue Europa Conference contre les Azéris de Qarabag.