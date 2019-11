OM : Il compare Garcia à Bielsa, et ne comprend rien

Dans : OM.

Le retour de Rudi Garcia au Vélodrome, voilà un évènement qui fait presque de l’ombre le match en lui-même, et agace même les supporters, qui ont peu de voir leur ambitieux tifo passer au second plan avec cet accueil qui s’annonce houleux.

Mais il faut dire que rarement le public marseillais n’avait pris en grippe aussi longtemps l’un de ses entraineurs, et ce n’était pas seulement lié aux résultats. Ses changements tactiques agaçaient dans les tribunes, mais c’est surtout sa communication en mode « Calimero » qui a provoqué ce lâchage progressif des fans, qui auraient aimé que Rudi Garcia assume aussi parfois sa part de responsabilité dans les défaites. Résultat, les sifflets étaient de sortie pour l’ancien entraineur de l’OM à chaque match, ce que son ancien adjoint ne comprend pas vraiment, surtout quand il compare avec un certain… Marcelo Bielsa.



« Si je fais la comparaison avec Bielsa, qui n’a rien fait et était super aimé, je n’arrive pas à comprendre pourquoi Rudi est autant détesté ! La saison dernière, on nous a reproché d’avoir fini 5e, mais on ne déteste pas quelqu’un qui finit 5 , pas autant ! », a pesté Frédéric Bompard dans La Provence, lui qui a suivi Rudi Garcia pendant quasiment 20 ans. Une explication possible, Marcelo Bielsa prônait un football offensif et ambitieux, et même si les résultats n’ont finalement jamais été au bout, il n’a jamais accusé l’adversaire ou l’arbitre, avouant ses fautes publiquement à chaque contre-performance.