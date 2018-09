OM : Il a livré McCourt à Marseille, et il en est fier

Dans : OM, Ligue 1.

Ces derniers mois, en toute discrétion, l’organigramme de l’Olympique de Marseille a changé puisque Didier Poulmaire n’est plus membre du conseil de surveillance du club phocéen.

L’avocat avait pris ce rôle pour aider à la transition après l’arrivée de Frank McCourt, mais maintenant que tout est en place, il a décidé de céder sa place à un autre avocat, Olivier de Vilmorin. Cependant, dans les colonnes du Phocéen, Poulmaire est revenu sur la vente du club qu’il a en partie orchestré, et avoue se féliciter d’avoir su trouver la bonne personne pour miser sur l’OM, ce qui n’était pas évident au départ.

« Quel est mon regard sur le parcours de l’OM depuis l’arrivée de Frank McCourt ? C’est une grande satisfaction, car c’est une grande responsabilité lorsque l’on fait venir quelqu’un dans un tel club. Il y avait beaucoup d’interrogations lorsque l’opération s’est faite et il n’y a pas de meilleure réponse que de voir l’OM gagner. C’est le sentiment d’avoir bien fait notre travail, car le projet va dans le bon sens et dans l’intérêt du club », a livré Didier Poulmaire, qui a amené un propriétaire aux nombreuses qualités : il est présent, fait ce qu’il dit, a injecté de l’argent pour relancer le club, et semble désireux de s’inscrire sur le long terme en s’appuyant sur une équipe bien choisie.