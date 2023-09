OM ‍: Igor Tudor rappelé pour sauver Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré des hauts et des bas la saison dernière, Igor Tudor a hissé l’OM sur le podium de la Ligue 1 et a fait vibrer les supporters grâce à une identité de jeu très forte et un spectacle garanti une bonne partie de l’année.

Démissionnaire dès le mois de juin, l’entraîneur croate a été remplacé par Marcelino à l’Olympique de Marseille. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le changement de philosophie est brutal entre le 3-4-3 très offensif d’Igor Tudor avec un gros pressing et une débauche d’énergie incroyable et le 4-4-2 plus attentiste de Marcelino. Pour l’heure, l’OM de l’ex-entraîneur de l’Athletic Bilbao n’a pas convaincu grand monde aussi bien lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions que lors des quatre premières journées de Ligue 1.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Dans un édito publié ce lundi, Le Phocéen regrette déjà Igor Tudor, rincé après une saison à Marseille et qui a préféré démissionner sans pour autant s’engager dans un autre club. Libre de tout contrat, le Croate laisse d’immenses regrets sur la Canebière. « Avec l'arrivée de Tudor, des promesses ont été faites : un jeu offensif, un pressing intense, une identité marseillaise forte. Et pendant une bonne partie du championnat tout a bien fonctionné ! Malheureusement la réalité du terrain a rattrapé les ambitions, notamment en fin de saison. Ce style de jeu énergivore n'a pu être maintenu sur toute la compétition » indique l’édito du Phocéen, qui poursuit.

Igor Tudor est déjà regretté à l'OM

« Malgré tout et pour beaucoup d'observateurs, l'OM doit imposer son jeu, quel que soit l'adversaire. En ce sens, le jeu prôné par Tudor était plus clair. Un pressing constant et la pression sur l'adversaire. A l'inverse, le faible pourcentage de possession de balle de l'équipe dirigée par Marcelino ne rassure personne ». On l’aura bien compris, la méthode Marcelino est loin de faire l’unanimité à Marseille au contraire de celle d’Igor Tudor, dont le pressing et la débauche d’énergie réclamée avait rapidement convaincu les supporters de l’OM. Le temps donnera peut-être raison à Marcelino, dont l’équipe n’est pas encore prête et qui doit composer avec un effectif une fois de plus chamboulé par Pablo Longoria. Mais l’ancien coach de Bilbao et de Valence va rapidement devoir livrer des prestations plus abouties s’il veut se faire adopter par le public marseillais.