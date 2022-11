OM : Igor Tudor prêt à mourir avec ses idées

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille sait que les supporters phocéens n'ont pas vraiment apprécié l'élimination en Ligue des champions et qu'il est dans le collimateur. Mais Igor Tudor a réponse à tout.

L'OM a remporté une précieuse victoire le week-end passé contre Lyon au Vélodrome, mais ce dimanche, Mattéo Guendouzi et ses coéquipiers devront éviter de rechuter en déplacement à Louis II contre une équipe de Monaco qui est revenu à hauteur de Marseille au classement de Ligue 1. Pour Igor Tudor, peu importe l'adversaire, il restera fidèle à ses choix tactiques, et ce ne sont pas les sifflets qui lui sont tombés dessus, d'abord lors des matchs de préparation, puis après les récentes défaites en Ligue 1 et face aux Spurs, qui le font trembler. Le successeur de Jorge Sampaoli reste droit dans ses bottes et ne fera aucune concession sur le plan tactique.

Igor Tudor veut le beurre et l'argent du beurre avec l'OM

⚔️𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗗𝗔𝗬⚔️ #ASMOM



Dernier match avant la #FifaWorldCup, nos Olympiens se déplacent sur le Rocher. 🪨



👤 Benoît Bastien pic.twitter.com/mI7CGOZyHn — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 13, 2022

Avant ce match très important contre Monaco, qui convoite aussi une place sur le podium de Ligue 1, Igor Tudor a tenu à mettre les pendules à l'heures sur ses intentions avec l'Olympique de Marseille. « J'essaie simplement de faire mon travail. C’est quoi, un entraîneur ? Les gens vont au stade, ils voient la façon dont joue l’équipe, voilà ce qui compte. Et je pense que l'équipe doit divertir le public. Je ne serai jamais supporter d'une équipe qui attend derrière, qui souffre, qui subit et qui gagne 1-0. Il faut que les gens ressentent des émotions,

c'est comme cela que je conçois mon travail. Mais la victoire est fondamentale, et je veux toujours gagner », a prévenu l'entraîneur croate, qui peut compter sur le soutien de Pablo Longoria. Le président de l'OM ne fera cependant aucun cadeau si cet amour du jeu spectaculaire pousse le club loin de l'Europe, Igor Tudor connaît la règle, mais cela ne modifiera en rien ses choix.