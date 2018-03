OM : Firmino pour 1 ME, Marseille n'y a pas crû

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Aujourd’hui valorisé à plus de 50 millions d’euros, Roberto Firmino fait partie de ces joueurs hors d’atteinte, même pour les finances améliorées de l’OM.

L’attaquant fait actuellement le bonheur de Liverpool après avoir explosé en Allemagne du côté d’Hoffenheim. Mais dans un portrait poignant du long parcours du Brésilien pour réussir sa carrière en Europe, le site Bleacher Report raconte une anecdote qui va forcément laisser de gros regrets aux fans de l’OM et aux dirigeants de l’époque. Nous sommes alors en 2009 et Roberto Firmino n’a que 17 ans. Il se fait quand même remarquer avec ses performances sous le maillot de Figueirense, avec qui il commence à jouer en D2 brésilienne.

Ses bonnes prestations lui valent un premier billet vers l’Europe, où son club veut le vendre. Arsenal, le PSV Eindhoven et d’autres clubs souhaitent le voir de plus près, mais c’est le club de Marseille qui s’était montré le plus convaincant. Après de nombreux problèmes administratifs pour le faire venir, l’OM avait eu le dernier mot et avait mis Firmino à l’essai pendant quinze jours avec la réserve, sous l’œil d’Eric Gerets et de Pape Diouf notamment. Malgré un talent indéniable, sa timidité a refroidi les recruteurs olympiens, qui ne le voyaient pas forcément exploser au plus haut niveau. L’OM a ainsi refusé de payer sa clause libératoire d’un million d’euros, et Hoffenheim en a profité immédiatement pour récupérer l’attaquant brésilien, avec la réussite que l’on connaît. Une anecdote qui rappelle à quoi peut parfois se jouer la carrière d’un espoir, et les difficultés de faire des choix sur les jeunes joueurs à la trajectoire incertaine.