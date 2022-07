OM : Igor Tudor débarque, le vestiaire en sueur

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Si les joueurs de l’OM ont aimé la méthode Sampaoli, ils ne devraient pas être trop dépaysés avec Igor Tudor.

Sous le choc après le départ surprise de Jorge Sampaoli, les joueurs de l’Olympique de Marseille vont faire connaissance ce lundi après-midi avec leur nouvel entraîneur. Il s’agit d’Igor Tudor, en poste la saison dernière à l’Hellas Vérone, où il a terminé à la 9e place de la Série A avec l’une des meilleures attaques du championnat. Méconnu en France, le technicien croate de 44 ans a plutôt bonne réputation à l’étranger. Une tendance confirmée par Adrien Tameze, ancien joueur de l’OGC Nice et de l’Atalanta Bergame, qui a évolué sous les ordres d’Igor Tudor à Vérone la saison dernière. Interrogé par RMC, le milieu de terrain de 28 ans a dressé le portrait du futur coach de l’OM. Et on croirait presque qu’il évoque Jorge Sampaoli au vu de la description réalisée.

Igor Tudor, un coach similaire à Sampaoli ?

« C'est un coach qui demande énormément à ses joueurs, il veut un pressing tout terrain, constant. On a gagné pas mal de matches contre les gros la saison dernière, et je pense que ce système de jeu nous a beaucoup aidés. Je l'ai dit à des Marseillais qui m'ont appelé, et je ne leur ai pas menti. Je leur ai dit que ça allait être difficile et intense aux entraînements, mais ça nous aide le weekend quand on est sur le terrain... C'est un sanguin, quelqu'un qui a faim, qui en veut toujours plus. Comme Sampaoli, il vit vraiment le football à fond » a expliqué Adrien Tameze, pour qui les joueurs de l’Olympique de Marseille ne vont pas être dépaysés avec Igor Tudor, lequel sera accompagné en Provence d’un champion du monde en la personne du charismatique Mauro Camoranesi. Un nouveau staff dans lequel Pablo Longoria a toute confiance puisque dès vendredi, le président de l’OM expliquait en conférence de presse que son choix était fait pour la succession de Jorge Sampaoli.