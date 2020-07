OM : Hugues Ouvrard nommé, c’est déjà la cata

Dans : OM.

Nouveau « Head of Business » de l’Olympique de Marseille, Hugues Ouvrard connait des premières heures très agitées.

Tout juste nommé par Jacques-Henri Eyraud et ancien collaborateur auprès de OM TV notamment, passé également par plusieurs grandes sociétés comme SFR, Xbox, Electronic Arts ou Canal+, le nouveau directeur général business de l’OM semblait avoir le CV parfait. « J’ai quasiment démarré ma carrière professionnelle à Marseille avec l'OM et j’y ai conservé des attaches. Retrouver le club 20 ans plus tard est un grand honneur et une opportunité unique à un moment clef de son développement », a notamment fait savoir le nouveau dirigeant. Mais il n’a fallu que quelques minutes pour se rendre compte que Hugues Ouvrard n’avait pas vraiment fait le ménage dans ses messages publiés sur Twitter ces dernières années.

Les spécialistes de la spéléologie 2.0 ont ainsi récupéré des tweets où il clamait « Ici c’est Paris », le slogan du PSG cela va sans dire il y a deux ans de cela, ou bien qu’il chambrait les supporters de l’OM lors d’un match face à Paris, ou encore qu’il préférait Metz à Marseille. Des petits tacles qui font mauvais genre et ont surtout fait effet boule de neige sur les réseaux sociaux, où le hashtag #OuvrardDémission a déjà pris bonne place. Pour un dirigeant nommé quelques heures plus tôt à peine, c’est une sorte de record, même si l’OM va forcément calmer le jeu et espérer que les choses se tassent dans les prochains jours. En attendant, le prochain recrutement devra être fait avec un peu plus de vigilance, car si Jacques-Henri Eyraud a déjà prévenu qu’il mettrait la compétence en premier lieu pour s’entourer dans son nouvel organigramme, éviter de froisser les supporters d’entrée de jeu pourrait aussi être une bonne idée.