OM : Toko-Ekambi privé d'OM à cause d'un indésirable ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, SCO.

Officiellement transféré à Villarreal pour 20ME au mercato, Karl Toko-Ekambi figurait sur les tablettes de plusieurs cadors européens.

Sans être réellement passé à l’action, l’Olympique de Marseille ciblait l’avant-centre du SCO d’Angers. Mais à en croire les informations de France Football, l’opération a capoté pour une raison très simple. Il semblerait que Jacques-Henri Eyraud souhaitait se débarrasser de Clinton Njie avant de passer à l’offensive pour l’homme aux 17 buts en 2017-2018.

L'OM s'active pour vendre Njie ?

En effet, Rudi Garcia avait ciblé Karl Toko-Ekambi dans le but de remplacer le Camerounais de l’OM. Il faut dire que les deux joueurs ont un profil similaire puisqu’ils sont tous les deux capables d’évoluer en pointe comme sur une aile. Mais il est assez évident que l’ex-attaquant d’Angers aurait apporté une réelle plus value au sein de l’effectif olympien. Cette information prouve en tout cas que l’OM s’active pour trouver une porte de sortie à Clinton Njie, qui a rendu des services à Rudi Garcia cette saison, mais qui ne fait clairement pas l’unanimité au sein du staff marseillais. Reste à savoir si des clubs européens se positionneront pour l’ancien attaquant de l’OL et de Tottenham…