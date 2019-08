OM : Honte à Payet, il a flingué Marseille et Benedetto

Dans : OM, Ligue 1.

André Villas-Boas n'a pas masqué sa colère samedi soir à Nantes en évoquant le penalty manqué par Dario Benedetto, alors que Dimitri Payet devait s'occuper de cet exercice cette saison à l'Olympique de Marseille. Pour permettre à son nouveau coéquipier de lancer sa carrière phocéenne, le joueur français a fait un cadeau qui s'est avéré empoisonné. Evoquant cette séquence, Eric Di Meco a crié au scandale, l'ancien joueur de l'OM estimant que Dimitri Payet avait commis une erreur grossière et que c'est Marseille qui le paie finalement.

« On me dit que c’est bien que Payet laisse le penalty à Benedetto, que c’est un signe que ça va bien dans le vestiaire de l’OM et que Messi l’a aussi fait un jour pour Suarez. Ouais Messi l’a fait pour Suarez mais le Barça gagne toutes ses rencontres, Messi marque 100 buts par saison et que Suarez n’avait pas marqué depuis 15 jours. Mais que je sache, Payet n’est pas Messi, Benedetto n’est pas Suarez et l’OM n’est pas le Barça. Moi je suis énervé car quand tu es à la cave comme ça et que tu es un taulier comme Dimitri Payet, et que tu as trois points à aller chercher, ou du moins d’essayer d’aller chercher, tu ne fais pas ça. Car là c’est double effet Kiss Cool. Tu ne prends pas les trois points et en plus Benedetto en lieu de le mettre en confiance tu le colles dans le trou », a fait remarquer, sur RMC, un Eric Di Meco très mécontent.