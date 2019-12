OM : Higuain à Marseille, le 31 tout est permis !

Dans : OM.

Comme chaque année, la soirée du 31 décembre est l’occasion pour chacun de prendre de bonnes résolutions… et de faire un vœu.

Pour les fans de l’Olympique de Marseille, celui-ci sera certainement de voir l’équipe d’André Villas-Boas terminer sur le podium de la Ligue 1. A moins d’être vraiment très gourmand, comme l’a été Jean-Charles De Bono sur le plateau de FC Marseille. Interrogé à ce sujet, l’ancien footballeur professionnel de l’OM a confié qu’il rêvait de voir un attaquant sud-américain tel que Gonzalo Higuain ou Edinson Cavani poser ses valises sur le Vieux Port. Rien que ça…

« Un cadeau pour l’OM ? J’hésite entre Higuain et Cavani. Benedetto est un buteur, mais imaginez l’OM avec Higuain ou Cavani… Les voeux pour 2020 ? Pas de blessures. Pas de transferts, à part avec les joueurs qui ne jouent pas, comme Sertic, Germain ou Lopez. Après, il faut de la continuité avec Villas-Boas. De finir deuxième de la L1. Ce serait super pour l’OM et le public marseillais. On retrouverait la Ligue des Champions. Et pourquoi pas un joli parcours en Coupe de France, qui est une compétition magnifique. Cette CDF est difficile, mais elle fait grandir tout le monde » a lâché le consultant dans des propos rapportés par FootRadio.com. Après tout, comme le veut l’adage d’une célèbre émission de télévision, tout est permis le 31 décembre, même les plus grandes folies.