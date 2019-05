OM : Heinze à Marseille, cet indice va enflammer les fans

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Lundi soir, Euro-United et Sky Sports affirmaient que l’Olympique de Marseille souhaitait s’offrir Gabriel Heinze pour succéder à Rudi Garcia.

Actuellement en poste du côté de Vélez Sarfield, l’Argentin de 41 ans sera libre de tout contrat en juin et forcément, son avenir est au centre de toutes les attentions. Et tandis qu’un rendez-vous à Cannes est évoqué entre « El Gringo » et Jacques-Henri Eyraud, il semblerait que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain soit bel et bien motivé à l’idée de revenir en Ligue 1, mais cette fois dans la peau d’un entraîneur.

Effectivement, Foot-Mercato confirme la tendance en expliquant que Gabriel Heinze a mandaté des représentants pour sonder le marché en Ligue 1. Lyon était intéressé par son profil mais a finalement misé sur Sylvinho. Marseille semble donc être le seul club capable de convaincre Gabriel Heinze dans l’Hexagone. D’autant que celui qui a porté les couleurs phocéennes de 2009-2011 a une relation spéciale avec les supporters, nombreux à rêver de le voir sur le banc la saison prochaine. Reste maintenant à voir si Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta opteront définitivement pour Gabriel Heinze, en remplacement de Rudi Garcia.