OM ‍: Harit viré, De Zerbi prêt à frapper fort

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Décevant sur la pelouse de Strasbourg le week-end dernier, Amine Harit est la cible de critiques du côté de l’OM. A tel point que son entraîneur Roberto De Zerbi réfléchit à prendre une décision radicale pour améliorer le rendement de l’équipe.

Le début de saison d’Amine Harit avec l’Olympique de Marseille est de qualité. Installé en numéro 10 derrière l’attaquant dans le système offensif de Roberto De Zerbi, le Marocain a d’ores et déjà marqué à une reprise et distillé quatre passes décisives en six journées de Ligue 1. Cependant, la défaite dimanche soir à Strasbourg (1-0), la première depuis le début du championnat pour l’OM, a tout remis en cause chez les supporters. Décevant à la Meinau, l’ancien nantais n’a pas marqué beaucoup de points dans ce match. Meilleur buteur du club mais muet sur les trois dernières sorties phocéennes, Mason Greenwood est également dans le dur mais a eu le mérite de se créer l’une des plus grosses occasions de la partie. Sa frappe a néanmoins été sortie par un excellent Petrovic tout au long de la rencontre. D’après La Provence, le coach italien se tient déjà prêt à taper du poing sur la table et envisage un petit changement dans l’équipe lors des prochaines semaines si Harit ne devient pas davantage un joueur constant.

De Zerbi prêt à repositionner Greenwood à l’OM

🔹Mason Greenwood 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pourrait devenir une option au poste de numéro 10 pour Roberto De Zerbi si Amine Harit tarde à trouver ses partenaires et à retrouver ses sensations. (@laprovence)#TeamOM pic.twitter.com/qVBHScCs3J — MercatOM (@Mercat_OM) October 1, 2024

Le média local affirme que l’ancien manager de Brighton pourrait être tenté de réaxer Mason Greenwood dans une position de meneur de jeu en numéro 10 en remplacement de Harit, dans le cas où celui qui est passé par Schalke 04 ne combine pas plus avec ses coéquipiers. L’ancien de Manchester United est une menace régulière pour les défenses adverses depuis son arrivée (cinq buts et une passe décisive en six rencontres) mais il évolue pour l’instant en tant qu’ailier droit. Sorti après l’heure de jeu et remplacé par Neal Maupay qui a d’ailleurs eu une énorme balle d’égalisation en Alsace, Amine Harit n’a pas été brillant, ce qui pousse son entraîneur à réfléchir sur son utilisation à l’avenir. A noter que si Greenwood change de poste et devient plus axial, il ne s’agira pas d’une bonne nouvelle pour Valentin Carboni, remplaçant depuis l’entame de la saison et qui n’a joué que vingt minutes dimanche à Strasbourg en remplacement de Luis Henrique. Nul doute que les supporters de l’OM auront un œil attentif aux prochaines compositions de leur entraîneur, en commençant par le prochain rendez-vous, cette fois au Vélodrome, contre la lanterne rouge angevine. Un match qui est, sur le papier, idéal pour relancer une dynamique collective.