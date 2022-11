OM : Harit, sa terrible blessure choque tout le monde

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Ce dimanche soir lors de la victoire de l’Olympique de Marseille contre l’AS Monaco (3-2), Amine Harit s’est gravement blessé au genou. Un énorme coup dur pour le Marocain à quelques jours du début de la Coupe du Monde 2022 au Qatar...



Amine Harit avait peut-être vu la catastrophe avant tout le monde, à son grand désarroi... Jeudi dernier, en conférence de presse d'avant-match, le Marseillais confiait qu’il allait se donner à fond lors du dernier match de l’OM avant la trêve : « Il faut entrer dans les duels à 100 % et ne pas penser à la Coupe du Monde. Elle arrivera après. Si on doit la faire, tant mieux. Si on doit se faire mal au dernier match, c'est le destin. Mais il n'y aura pas de retenue ». Une déclaration prémonitoire, puisque ce dimanche soir, Harit a probablement dit adieu au Mondial 2022…

🇲🇦 Sélectionné pour la Coupe du monde avec le Maroc, Amine Harit a savouré en conférence de presse. Et a eu une pensée pour Jonathan Clauss, laissé à la maison par Didier Deschamps. pic.twitter.com/t7fptxiLNF — RMC Sport (@RMCsport) November 10, 2022

Pas de Coupe du Monde et plusieurs mois d'absence pour Harit ?

Après un choc avec Axel Disasi autour de l’heure de jeu, le milieu offensif s’est effectivement tordu de douleurs, touché à un genou. Choqué par l’état de sa jambe, le joueur de 25 ans a ensuite été évacué sur une civière, créant la tristesse de tous les autres acteurs de la rencontre. Preuve de la gravité de la blessure de l’ancien Nantais... Si le diagnostic n’est pas encore connu, son forfait pour la Coupe du Monde semble inéluctable. Une absence de plusieurs mois peut même être crainte. Ce qui serait un énorme coup dur pour l’une des valeurs sûres d’Igor Tudor cette saison.

Cette image de Amine Harit fait froid dans le dos pic.twitter.com/OAa4iCZsbP — Rayvne🏴‍☠️ (@Rayzou92) November 13, 2022

Quoi qu’il en soit, cette grave blessure au genou est une terrible nouvelle pour Harit, qui se réjouissait de disputer la Coupe du Monde au Qatar sous les ordres de Walid Regragui avec des matchs contre la Belgique ou la Croatie. Alors qu’il venait tout juste de signer définitivement à l’OM après un long prêt de Schalke 04, Harit retombe donc de son petit nuage avec pertes et fracas. Au plus grand désarroi des supporters marseillais et marocains...