OM : Hakim Ziyech, le gros coup hivernal de l'OM au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Le torchon brûle entre Hakim Ziyech et les supporters de l’Ajax Amsterdam. Dimanche, le club néerlandais a atomisé Roda (5-1). Et pourtant, l’international marocain a été sifflé tout au long de la rencontre, à chacune de ses pertes de balle. « Les supporters qui font exploser leurs propres joueurs ne peuvent pas être considérés comme des supporters » a même lancé l’homme aux 7 buts la saison dernière au micro de la chaîne de télévision NOS. Selon certaines indiscrétions, un malaise s’est créé entre le joueur et l’environnement du club et un départ dès cet hiver serait envisagé.

À en croire les informations de Tutto Mercato Web, l’Ajax Amsterdam ne serait pas contre le départ de l’un de ses meilleurs joueurs en janvier en raison du climat tendu avec les supporters. Déjà évoqué comme un possible prétendant il y a un an, l’Olympique de Marseille est de nouveau cité comme un courtisan à la signature de l’international marocain. Recruté en provenance de Twente contre 11ME en août 2016, le natif de Dronten ne sera pas bradé, son contrat expirant en juin 2021. Néanmoins, une offre à hauteur de 15ME pourrait convaincre l’Ajax. À ce prix-là, le club phocéen aurait tout intérêt à foncer. Mais le fera-t-il ? Le club olympien aurait en tout cas trouvé le complément parfait de Luiz Gustavo dans son milieu de terrain…