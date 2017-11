OM : Guy Roux se sert de Zidane pour défendre Evra

Dans : OM, Ligue 1.

Auteur d’un coup de pied sur un supporter à Guimaraes jeudi, Patrice Evra a été mis à pied par l’Olympique de Marseille.

Compte tenu de la cote de popularité du latéral gauche, beaucoup d’observateurs applaudiront cette décision en attendant une plus lourde sanction. Pendant ce temps-là, certains osent quand même défendre l’ancien joueur de Manchester United. Parmi eux, Guy Roux souligne le comportement des fans marseillais qui, selon lui, en auraient poussé plus d’un à commettre ce geste impardonnable. A commencer par Zinédine Zidane, connu pour ses coups de colère pendant sa carrière de joueur.

« Il faut d'abord entendre Evra et joindre aussi les plus fougueux des adversaires pour comprendre leur état d'esprit. Il faut d'abord qu'Evra s'excuse. Mais tout le monde peut comprendre, notamment les supporters, souvent jeunes, qu'Evra soit passé à l'acte. Eux non plus n'auraient pas supporté ces injures. Et mettez donc Zidane dans la même situation, ça ne tiendra pas trente minutes avant qu'il ne réagisse de cette façon, a imaginé le technicien dans le quotidien Le Parisien. Qu'Evra reste chez lui quelque temps. Il n'a pas mis un coup de pied au Vélodrome, mais à une personne. Ce problème ne concerne pas tous les supporters de l'OM. » Pas sûr que le public phocéen interprète l'incident de cette manière.