OM : Gustavo, Strootman... Larqué détruit les cadres et ça fait mal

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Malgré leur statut de cadre, Kevin Strootman et Luiz Gustavo n’ont pas toujours été titulaires cette saison à l’Olympique de Marseille. Si le Brésilien a repris du poil de la bête au cours des dernières semaines, ce n’est pas le cas du Néerlandais, remplaçant malgré son statut de joueur adoré par Rudi Garcia. Une situation préoccupante à l’approche du mercato pour Jean-Michel Larqué, lequel a également glissé un petit tacle à Dimitri Payet, dont l’irrégularité agace dans la cité phocéenne.

« Il y a deux catégories de cadres. À Marseille, il y a les vers moulus attaqués par les termites comme Strootman, Gustavo… Moi aussi je peux venir à l’OM, j’ai 72 ans ! Un cadre doit montrer l’exemple sur le terrain. Au moment d’entraîner un groupe, il est là, la poitrine en avant. Il ne se désigne pas cadre, on le désigne ! Il faudrait que Garcia aille les border ces messieurs ! Mais il ne les trouverait pas dans leur lit vu qu’ils sont en boîte. C’est pas possible ! S’ils ne sont pas capables, à leur âge, d’être autonome… Quand on prend Payet, il fait toujours 3 bons mois chaque saison ! Les joueurs se prennent pour ce qu’ils ne sont pas ou alors ils doivent se résigner à passer la main » a confié le consultant de RMC, critiquant sans langue de bois les cadres de l’Olympique de Marseille. Ils apprécieront…