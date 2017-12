OM : Gustavo, Garcia... La preuve que l'OM est un grand club selon Rami

Dans : OM, Ligue 1.

Recruté pour moins de 6ME en provenance du FC Séville cet été, Adil Rami s’est rapidement imposé comme le patron de la défense phocéenne.

Indiscutable aux yeux de Rudi Garcia, l’international français a déjà disputé 23 matchs toutes compétitions confondues. Cela en dit long sur l’importance qu’il a déjà au sein de l’équipe olympienne, au même titre qu’un joueur comme Luiz Gustavo. Sur les ondes de RMC, le défenseur central de l’OM est revenu sur les coulisses de sa signature. Il évoque justement la présence du milieu de terrain brésilien dans les locaux du club au moment des négociations.

« Je me souviens que quand je suis venu discuter avec le président, j’ai vu Luiz Gustavo en bas du bureau. J’ai dit : « Oula, on est dans le bon wagon ». Pas grand-monde ne peut refuser l’OM, mais avec l’expérience que j’ai aujourd’hui, il était très important de trouver aussi l’entraîneur qui me correspondait. Rudi Garcia, c’est quelqu’un de direct et de franc, qui n’hésite pas dans ses choix à sortir un joueur qui n’est pas bon, et peu importe son statut. C’est ce que j’aime chez lui » a expliqué l’ancien défenseur du Milan AC, qui ne doit pas regretter son choix puisque l’OM est 4e de L1 et en ballottage très favorable pour se qualifier en 16e de finale de la Ligue Europa. Un excellent début de saison en somme…